هل يُمكن إجراء الإنتخابات المحليّة في غزة؟

Advertisement

ذكر موقع "الجزيرة"، أنّه بعد غياب طويل امتد لأكثر من 18 عاما بفعل الانقسام السياسي دعت الفصائل الفلسطينية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني ووجهاء إلى إجراء انتخابات للمجالس والهيئات المحلية في قطاع غزة.وعن إمكانية إجرائها بعد سنوات من فشل ذلك قال عضو لجنة الانتخابات المركزية ياسر موسى إن تنظيم الانتخابات المحلية في قطاع غزة أمر ممكن وواقعي، لكنه يحتاج إلى قرار سياسي وتكليف رسمي من الحكومة الفلسطينية للجنة الانتخابات المركزية.وأوضح موسى أن المسؤولية المباشرة في التكليف بإجراء الانتخابات هي لوزير الحكم المحلي في الحكومة، ولكنه قال إن الانتخابات "من المفترض أن تُجرى تحت مظلة توافق وطني فلسطيني وفي ظروف ومناخات إيجابية"، مضيفا أنها سبق أن أجريت في الضفة الغربية بشكل منفصل، وهذا قابل للتطبيق في غزة في حال صدر قرار بذلك.ومن الناحية الإجرائية، قال موسى "إذا صدر التكليف فلجنة الانتخابات المركزية ستتوجه إلى غزة، ثم تقوم بتحديث سجل الناخبين والبدء في الإجراءات العملية ضمن جدول زمني للانتخابات يتضمن نشر شروط الترشح وأسماء المرشحين وصولا إلى الاقتراع".بدوره، تحدث رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف عن "العديد من المعيقات" التي تعرقل عمل الهيئات المحلية الحالية في القطاع "وعلى رأسها الحصار الذي أدى إلى تقييد قدرة البلديات على التواصل الخارجي وإبرام اتفاقيات توأمة وجلب المشاريع لصالح البنى التحتية".وبشأن أفق الحل في ضوء الدعوة لانتخابات محلية، قال معروف إن "الانتخابات إذا قُدّر لها أن تتم من المفترض أن ترفع بالحد الأدنى الفيتو الموجود لدى بعض الجهات الدولية في التعامل مع المجالس المحلية بغزة، على اعتبار أنها منتخبة بشكل ديمقراطي ولا ذريعة لمحاصرتها والتضييق عليها أو إيقاف مشاريعها التي يمكن أن تساهم في خدمة المواطنين".من جهته، شدّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر على أنه يجب أنّ تكون الانتخابات المحلية "خطوة على صعيد تحقيق الشراكة والتقدم في مسار المصالحة الوطنية لا سببا في مزيد من الانقسام"، وعلى ضرورة التوافق الوطني من أجل إنجاح هذه الانتخابات.في المقابل، قال عضو المجلس الثوري السابق لحركة التحرير الوطني الفلسطيني أسامة الفرا "أما وأن الانقسام لا يزال يراوح مكانه ولا تلوح في الأفق بوادر جادة لطي صفحته فليس من المنطق استمرار منع المواطن من ممارسة حقه في الانتخابات بكل أشكالها".وعن إمكانية مشاركة فتح في انتخابات غزة المحلية، قال الفرا "لا مانع يحول دون هذه المشاركة، ففتح لا يمكن لها أن تكون خارج مسار العملية الديمقراطية، بل عليها أن تدفع باتجاه إنجاحها"، مؤكدا مشاركة حركته "بكل ثقلها في انتخابات الهيئات المحلية إن أجريت". (الجزيرة)