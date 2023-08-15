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عربي-دولي
القبض على وزير مالية عراقي سابق و3 مقربين منه.. اختفاء اموال بـ2.5 مليار دولار أميركي
Lebanon 24
15-08-2023
|
07:00
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أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أوامر قبض بحق وزير المالية السابق عبد الأمير علاوي و3 مقربين من مصطفى الكاظمي.
وحصلت RT على نسخ من مذكرات القبض التي شملت علاوي بصفته وزير مالية حكومة الكاظمي، ورائد جوحي مدير مكتب الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات في الأسابيع الأخيرة من الحكومة السابقة.
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كما صدرت مذكرة قبض بحق مشرع عباس صديق الكاظمي المقرب ومستشاره السياسي الخاص، بالإضافة إلى أحمد نجاد سكرتير الكاظمي الشخصي.
ويأتي إصدار مذكرات القبض هذه على خلفية حادثة "سرقة القرن" التي أثارت جدلا في العراق خلال الأشهر الأخيرة واختفت وفقا لمسؤولين عراقيين مبالغ تقدر بـ2.5 مليار دولار أميركي. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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