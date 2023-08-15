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عربي-دولي

"هارفارد" في الصدارة... إليكم لائحة بأفضل الجامعات في العالم

Lebanon 24
15-08-2023 | 12:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ جامعة هارفارد تصدرت للعام الثاني والعشرين تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم، مع استمرار هيمنة الجامعات الأميركية على هذه القائمة السنوية التي صدرت اليوم الثلاثاء بنسختها لهذا العام.
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وقد استحوذت المؤسسات الجامعية في البلدان الناطقة بالإنكليزية، كما في العام الماضي، على المراكز العشرة الأولى، مع 8 جامعات أميركية، وجامعتين بريطانيتين، في نسخة 2023 من هذا التصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي، الذي يصدر منذ عام 2003 من الشركة المستقلة "Shanghai Ranking Consultancy".

الجامعات الأميركية:

- هارفارد
- ستانفورد
- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
- بيركلي
- برينستون
- كولومبيا
- كالتك
- شيكاغو
الجامعات البريطانية:

- كامبريدج
- أكسفورد
وحلت جامعة "Paris-Saclay" الفرنسية في المرتبة الخامسة عشرة من التصنيف، وهي أول مؤسسة في أوروبا القارية في التصنيف، متقدمة مركزاً واحداً مقارنة بتصنيف 2022.

وتحتفظ فرنسا بأربع مؤسسات جامعية من بين أفضل 100 جامعة في العالم، بما يشمل أيضاً جامعة باريس للعلوم والآداب "Paris Sciences & Lettres" (المرتبة 41)، التي تضم مؤسسات عدة للتعليم العالي، وجامعة "السوربون" (المرتبة 46) وجامعة باريس سيتيه (68). (سكاي نيوز)
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