"هارفارد" في الصدارة... إليكم لائحة بأفضل الجامعات في العالم

Advertisement

ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ جامعة هارفارد تصدرت للعام الثاني والعشرين تصنيف شنغهاي لأفضل الجامعات في العالم، مع استمرار هيمنة الجامعات الأميركية على هذه القائمة السنوية التي صدرت اليوم الثلاثاء بنسختها لهذا العام.وقد استحوذت المؤسسات الجامعية في البلدان الناطقة بالإنكليزية، كما في العام الماضي، على المراكز العشرة الأولى، مع 8 جامعات أميركية، وجامعتين بريطانيتين، في نسخة 2023 من هذا التصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي، الذي يصدر منذ عام 2003 من الشركة المستقلة "Shanghai Ranking Consultancy".- هارفارد- ستانفورد- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- بيركلي- برينستون- كولومبيا- كالتك- شيكاغو