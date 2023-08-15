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عربي-دولي
اجتماع طارئ لرؤساء أركان دول "إيكواس" الخميس والجمعة
Lebanon 24
15-08-2023
|
07:30
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يجتمع رؤساء أركان جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يومي الخميس والجمعة في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر. (روسيا اليوم)
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