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عربي-دولي

اجتماع طارئ لرؤساء أركان دول "إيكواس" الخميس والجمعة

Lebanon 24
15-08-2023 | 07:30
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يجتمع رؤساء أركان جيوش الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يومي الخميس والجمعة في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر. (روسيا اليوم)
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