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إقتصاد

دولتان عربيتان تشتريان آلاف رقائق "إنفيديا" لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي... من هما؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 11:00
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ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مصادر خاصة، أن الطلب مرتفع للغاية على وحدات "معالجة الرسومات" الخاصة بشركة "إنفيديا" حيث قامت السعودية والإمارات بشراء الآلاف من رقائق الشركة لبناء برامج ذكاء اصطناعي.
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واشترت المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن 3 آلاف من رقائق H100 التابعة لـ"إنفيديا"، كما أمَنت الإمارات، التي بدأت أيضًا العمل على نموذجها اللغوي الكبير، "Falcon"، الآلاف من رقائق الشركة. (العربية)

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