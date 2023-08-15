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إقتصاد
الصين تقترب من تجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم!
Lebanon 24
15-08-2023
|
07:58
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تقترب الصين من تجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لـ"Moody’s Analytics".
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير نشرته مؤخرا: "لقد نجحت الصين في تجاوز الوباء، حيث تجاوزت كوريا الجنوبية في عام 2021، وألمانيا في عام 2022، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للسيارات".
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وذكر التقرير أن الصين تقترب الآن من اليابان، مضيفًا أن الفرق بلغ في المتوسط حوالي 70 ألف سيارة شهريًا في ربع تموز، مقارنة بنحو 171 ألفًا في نفس الفترة من العام الماضي.
وكتب الاقتصاديون في وكالة "موديز": "بهذه الوتيرة، تسير الصين على الطريق الصحيح لتجاوز اليابان بحلول نهاية العام". (العربية)
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