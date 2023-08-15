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عربي-دولي
الأجهزة التركية تعتقل متهما جديدا في قضية مقتل السفير الروسي
Lebanon 24
15-08-2023
|
09:30
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اعتقلت الأجهزة الأمنية التركية الخاصة متهما آخر في قضية مقتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف.
أفادت بذلك صحيفة "حرييت" التركية، حيث قالت إنه تم اعتقال زوجة الضابط مولود ميرت ألطنطاش، مرتكب الهجوم والذي تمت تصفيته من قبل ضباط إنفاذ القانون في مسرح الجريمة.
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ووفقا لمصادر الشرطة، فإن المرأة عضو في منظمة FETO المحظورة في تركيا، والتي تتهمها أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب يوليو 2016. وقد تمت عملية الاعتقال في إسطنبول، دون أن تذكر الصحيفة أية تفاصيل أخرى.
وقد قتل كارلوف في 19 كانون الاول 2016 في افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية بأنقرة. ووصفت الخارجية الروسية الهجوم بأنه هجوم إرهابي، وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب مادة "قانون الإرهاب الدولي"، وحصل الدبلوماسي بعد وفاته على لقب بطل روسيا. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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