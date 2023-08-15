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عربي-دولي

محاولة توغل أوكرانية داخل الأراضي الروسيّة

Lebanon 24
15-08-2023 | 08:30
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قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده أحبطت محاولة توغل القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة رويترز عن ألكسندر بوغوماز، قوله في رسالة على تطبيق "تلغرام"، إن "القوات المسلحة الروسية منعت محاولة مجموعة من المخربين الأوكرانيين عبور الحدود إلى منطقة بريانسك الروسية".
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وأشار إلى أن محاولة التوغل حدثت بالقرب من بلدة بريانسك في كوركوفيتشي.

وتابع: "ليس هناك ضحايا، لكن تضرر المشروع الزراعي هناك". (سكاي نيوز)
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