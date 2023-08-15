Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الصيني: تعاوننا مع روسيا ليس موجها ضد دول ثالثة

Lebanon 24
15-08-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1097839-638277098824314539.jpg
Doc-P-1097839-638277098824314539.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، أن التعاون بين روسيا والصين في المجال العسكري ليس موجها ضد دول ثالثة.

وقال لي شانغ فو في خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح اليوم الثلاثاء: "تواصل علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين الصين وروسيا والتي تدخل حقبة جديدة، في التطور بشكل تدريجي. تعد العلاقات الصينية الروسية في المجال العسكري مثالا على التحالف والتخلي عن العداء واستهدافها لدول ثالثة".
Advertisement

وأكد أن بلاده تعزز الثقة المتبادلة في أوكرانيا وأفغانستان وسوريا. وأوضح: "تؤيد الصين دائما تعزيز الثقة المتبادلة وتشجيع الفهم المشترك وتسوية الخلافات المشتركة عن طريق الحوار حول أفغانستان وسوريا وشبه الجزيرة الكورية وأوكرانيا والمنشآت النووية الإيرانية".

وأكد الوزير الصيني أن الخلافات أمر لا مفر منه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية "التواصل بصراحة وحل النزاعات". (روسيا اليوم)       
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-08-15
14:00 | 2023-08-15
13:49 | 2023-08-15
13:35 | 2023-08-15
13:15 | 2023-08-15
13:00 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24