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إقتصاد

دولة عربية سيُصبح مواطنوها الأغنى في العالم... من هي؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 14:00
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توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يصبح السعوديون الأعلى دخلاً عالمياً، حيث قدّر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحلول عام 2075، نحو 120 ألف دولار ضمن 122 اقتصاداً شملهم التقرير. (العربية)
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