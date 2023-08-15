دولة عربية سيُصبح مواطنوها الأغنى في العالم... من هي؟

توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يصبح السعوديون الأعلى دخلاً عالمياً، حيث قدّر أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحلول عام 2075، نحو 120 ألف دولار ضمن 122 اقتصاداً شملهم التقرير. (العربية)

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