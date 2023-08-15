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عربي-دولي

دعاوى قضائية ضدّ روحاني... ما هي التهم الموجّهة إليه؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 10:30
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أعلن جهاز القضاء في إيران عن فتح عدد من القضايا ضد الرئيس السابق للبلاد حسن روحاني، بشبهة الاحتيال والتدخل في سوق الأوراق المالية في إيران.

وقال مسعود ستايشي المتحدث باسم القضاء الإيراني، إنه "تم فتح عدة ملفات قضائية بحق روحاني بسبب تدخلاته في العملة الأجنبية وكذلك في البورصة"، خلال فترة حكمه. 
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وأضاف ستايشي قائلا: "ولأن روحاني من رجال الدين ستُحال ملفاته إلى مكتب المدعي العام الخاص برجال الدين للبت به". 
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