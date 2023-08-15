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عربي-دولي

مواجهات عنيفة في العاصمة الليبية.. ومخاوف من "كارثة حقيقية"

Lebanon 24
15-08-2023 | 08:34
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بدأ الاقتتال بين أكبر مجموعتين مسلحتين بعد ساعات من احتجاز "الردع" لقائد "444" محمود حمزة، وذلك في منطقة عين زارة جنوب العاصمة الليبية، ثم امتدت إلى محيط عمارات منطقة الطبي في طريق الشوك، وهناك دارت حرب شوارع مع وصول معدات عسكرية ثقيلة خاصة بـ"444"، وفق المصادر.
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وشوهدت أعمدة النيران تتصاعد من منطقة الطبي قرب محطة الوقود هناك، فيما لم تتمكن سيارات الإطفاء من الاقتراب في ظل كثافة تبادل إطلاق النار، ورصد أهالي وصول جرحى إلى أحد المستشفيات تابعين للردع، كما تبادل الطرفان إعلان "أسر أفراد" خلال المواجهات، وفق المصادر.

وخرجت استغاثات من تلك المنطقة وأيضا في عين زارة حيث سقطت قذائف على محل تجاري شهير هناك ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين، وسمع صوت رماية قوي في طريق الجبس، في حين تتزايد المخاوف بشأن دخول مجموعات مسلحة أخرى حليفة للطرفين على خط المواجهات ما ينذر بكارثة حقيقية، وفق المصادر. (سكاي نيوز)
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