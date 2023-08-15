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إقتصاد

تركيا تسجل فائضا في الميزانية... كم بلغ؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 16:00
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قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن الميزانية سجلت فائضا بمقدار 48.57 مليار ليرة تركية أيّ 1.8 مليار دولار في شهر تموز.

وبلغ الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفوائد، 86.28 مليار ليرة تركية.
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وأوضحت البيانات أن العجز في الشهور السبعة الأولى من هذا العام بلغ 434.65 مليار ليرة تركية. (سكاي نيوز)

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