تركيا تسجل فائضا في الميزانية... كم بلغ؟

Advertisement

قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن الميزانية سجلت فائضا بمقدار 48.57 مليار ليرة تركية أيّ 1.8 مليار دولار في شهر تموز.وبلغ الفائض الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفوائد، 86.28 مليار ليرة تركية.وأوضحت البيانات أن العجز في الشهور السبعة الأولى من هذا العام بلغ 434.65 مليار ليرة تركية. (سكاي نيوز)