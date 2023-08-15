سائحان أميركيان يبيتان ليلتهما في برج إيفل!

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عُثر على سائحين أميركيين نائمين صباح الاثنين في برج إيفل في باريس، حيث بقيا مختبئين منذ الأحد، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر من الشرطة وآخر من الشركة المشغلة للموقع.وقد جرى العثور على السائحَيْن "في الصباح الباكر"، قبل فتح الموقع أمام الجمهور في التاسعة صباحاً، خلال جولة لعناصر أمن من الشركة المشغلة لبرج إيفل. وكان السائحان بين الطابقين الثاني والثالث من البرج، في جزء لا يمكن للعامة الوصول إليه.وأشارت الشركة المشغلة للمعلم الباريسي الشهير إلى أن السائحَيْن "لم يمثّلا أي تهديد واضح".وقد دفعا تذكرة دخولهما الأحد وعبرا الحواجز أثناء نزولهما السلالم، وفق مصدر في الشرطة.وذهب عناصر الإطفاء، بمن فيهم أفراد في الوحدة المتخصصة التابعة لمجموعة التدخل والاستطلاع في البيئات المحفوفة بالمخاطر، لسحبهما من الموقع وإخراجهما بأمان، بحسب المصدر نفسه.وأوضحت النيابة العامة في باريس أن السائحَين "بقيا عالقَين في المكان لأنهما كانا مخمورَين".ونُقل الرجلان إلى مركز شرطة الدائرة السابعة في باريس لاستجوابهما. (العربية)