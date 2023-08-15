التضخم في السعودية يتراجع لـ2.3 بالمئة

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3% في تموز مقابل 2.7% في حزيران، مسجلا أبطأ وتيرة في أكثر من عام.



وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة 8.6% في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4% في أسعار الأغذية والمشروبات. (العربية)

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