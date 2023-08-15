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ترامب: ستكون هناك تبرئة كاملة

Lebanon 24
15-08-2023 | 10:15
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كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سينشر "تقريرا طويلا ومعقدا ومفصلا، لا يمكن التشكيك به عن تزوير الانتخابات الرئاسية الذي حدث في جورجيا"، وذلك في مؤتمر صحافي كبير يعقد الساعة 11:00 صباحًا يوم الاثنين من الأسبوع المقبل في بيدمينستر، نيو جيرسي.
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وقال ترامب، على شبكة "تروث سوشيال": "بناءً على نتائج هذا التقرير الحاسم، يجب إسقاط كافة التهم ضدي وضد الآخرين، ستكون هناك تبرئة كاملة". (العربية)
 
تدوينة ترمب
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