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عربي-دولي

إستعدّوا للعام 2024... سيكون أكثر سخونة من الـ2023

Lebanon 24
15-08-2023 | 10:41
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أكدت وكالة "ناسا" الأميركية أن شهر تموز 2023، كان أكثر الشهور سخونة منذ عام 1880، لكنها كشفت عن بيانات مؤسفة للعام القادم 2024.
ونقلت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، عن مدير "ناسا" بيل نيلسون، الذي أكد أن هذه الظاهرة هي من "آثار أزمة المناخ بشكل مباشر".
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وتابع: "العلم واضح. يجب أن نتحرك الآن لحماية مجتمعاتنا وكوكبنا القابل للعيش؛ إنه الكوكب الوحيد الذي لدينا".

وقال جافين شميدت، مدير معهد "جودارد" لدراسات الفضاء التابع لناسا، لوكالة "فرانس برس" إن "أكبر تأثير لظاهرة النينيو سيحدث بالفعل في عام 2024".

وتابع: "لذلك نتوقع ألا يكون عام 2023 حارا بشكل استثنائي وربما يكون عامًا حارا بشكل قياسي، لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر حرارة". (سبوتنيك)
 
 

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