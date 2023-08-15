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عربي-دولي

لجنة الاتصال العربية تجتمع لايجاد حلول للأزمة السورية

Lebanon 24
15-08-2023 | 11:49
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انطلقت اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا في قصر التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما أعلن السفير، أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.
 

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وقال أبو زيد، في تدوينة على موقع "إكس"، إن الحاضنة العربية "تسعى جاهدة لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السوري".

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