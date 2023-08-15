لجنة الاتصال العربية تجتمع لايجاد حلول للأزمة السورية

انطلقت اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا في قصر التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما أعلن السفير، أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.



Advertisement وقال أبو زيد، في تدوينة على موقع "إكس"، إن الحاضنة العربية "تسعى جاهدة لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السوري". وقال أبو زيد، في تدوينة على موقع "إكس"، إن الحاضنة العربية "تسعى جاهدة لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السوري".