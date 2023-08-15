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عربي-دولي

سارة ابنة العشر سنوات جثة هامدة في منزل والدها.. من قتلها؟

Lebanon 24
15-08-2023 | 11:39
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عُثر على الطفلة سارة شريف البالغة من العمر 10 سنوات مقتولة في منزل والدها في قرية هورسيل في انكلترا، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 
 
وفي تصريح للحصيفة، قالت والدة الطفلة، أولغا، إن "حياتها لن تعود كما كانت مرة أخرى بعد مقتل سارة" التي وصفتها بأنها "دائمة السعادة وتضحك دائمًا".
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وزعمت الأم المفجوعة أن زوجها السابق عرفان شريف "حصل على حق حضانة سارة من المحكمة"، مضيفةً انها وابنتها "بقيتا دائمًا على مقربة، على الرغم من حقها برؤية أطفالها مرتين فقط منذ أن فقدت الحضانة في عام 2019". الا ان شريكة زوجها الجديدة منعتها من التواصل معهم في عام 2021.
 
وقالت السيدة: "لم أتمكن من رؤية ابنتي لمدة 4 سنوات، وهي الآن ميتة. إنها مجرد طفلة، لم ترتكب أي خطأ".
 
وتلقت الأم خبر وفاة ابنتها من الشرطة، من دون اخبارها عن أسباب ودوافع الجريمة.
 
وحالياً، تواصل الشرطة مطاردة 3 أشخاص معروفين للضحية، وتعتقد الشرطة بأنهم فرّوا من المملكة المتحدة قبل يوم واحد من اكتشاف جثة سارة. 
 
 

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