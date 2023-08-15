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عربي-دولي

كوريا الشمالية: اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية مسألة وقت

Lebanon 24
15-08-2023 | 12:21
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أكد وزير الدفاع الكوري الشمالية، كانغ سون نام، أن بيونغ يانغ واثقة من حتمية اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية.
 
وتلا الملحق الدفاعي لكوريا الشمالية خطاب سون نام خلال جلسة حول الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ  في مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي: "لم يعد السؤال هل ستندلع الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية أم لا، بل من سيبدأها ومتى؟. هوس الحرب النووية من جانب الولايات المتحدة ووكلائها في كوريا الجنوبية سيحول شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا إلى بؤرة جديدة للحرب النووية".
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ودعت بعثة كوريا الشمالية لدى المنظمات الدولية في جنيف في وقت سابق المجتمع الدولي إلى إدانة انتشار الأسلحة النووية الأميركية واتخاذ إجراءات لحفظ السلام. (روسيا اليوم) 
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