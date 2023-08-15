بلينكن: نهج واشنطن في التعامل مع طهران لم يتغير

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن نقل المحتجزين الأميركيين في إيران إلى الإقامة الجبرية لا يرتبط بأي جانب آخر من سياسة واشنطن تجاه طهران.وأشار في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إلى أن النهج العام للولايات المتحدة في التعامل مع إيران لم يتغير، بعد التوصل لاتفاق حول الأميركيين المحتجزين هناك، مضيفاً أن واشنطن تواصل تطبيق استراتيجية "الردع والضغط والدبلوماسية".وذكر بلينكن أنه تحدث الاثنين، مع أسر المحتجزين الأميركيين الذين نقلوا للإقامة الجبرية. ولفت إلى أنه لا يستطيع تأكيد تقارير إعلامية ذكرت أن إيران أبطأت وتيرة برنامجها النووي.وتوصَّلت الولايات المتحدة وإيران، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق لإطلاق سراح 5 أميركيين مسجونين مقابل الإفراج عن سجناء إيرانيين ورفع التجميد عن حوالي 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية.