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أعلنت مصادر عسكرية ليبية أن قوات "جهاز الردع" قصف معسكر "اللواء 444" بمنطقة خلة الفرجان، في العاصمة طرابلس بالأسلحة الثقيلة.وأضافت المصادر لـ"الشرق" أن تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بالمدفعية الثقيلة وقع في عدد من المناطق منها الهضبة وصلاح الدين وطريق الشوك.وأشارت المصادر إلى أن العمليات العسكرية مستمرة في مدينة طرابلس حتي خروج قائد "اللواء 444" محمود حمزة من الاحتجاز لدي جهاز الردع.واندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق متفرقة من ضواحي طرابلس، مساء الاثنين، بين "اللواء 444 قتال"، وجهاز قوة الردع الخاصة، على خلفية اعتقال الجهاز، قائد "اللواء 444" العقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة الدولي.