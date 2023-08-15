بسببه اندلعت اشتباكات غرب البلاد... إطلاق سراح قائد فصيل ليبي

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أطلق فصيل ليبي سراح قائد قوة منافسة أدى احتجازه إلى اندلاع اشتباكات في العاصمة طرابلس، هي الأعنف هذا العام.ونقلت وكالة رويترز عن مصدران قولهما إن فصيل "قوة الردع" غربي ليبيا أطلق سراح قائد الكتيبة 444، محمود حمزة.ولم يتضح بعد عدد قتلى الاشتباكات لكن وحدة طبية مرتبطة بوزارة الدفاع قالت إنها نقلت ثلاث جثث من أحياء الفرناج وعين زارة وطريق الشوك.وناشدت وزارة الصحة المواطنين التبرع بالدم لمساعدة المصابين.وقال صحفي من رويترز في طرابلس إن دخانا داكنا تصاعد فوق أجزاء من المدينة ودوت أصوات أسلحة ثقيلة في الشوارع.وأفاد سكان ووسائلإعلام محلية باندلاع القتال في مناطق مختلفة من العاصمة خلال اليوم.ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف.ووضعت الاشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع الخاصة، اللتين دعمتا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال معارك قصيرة العام الماضي، نهاية للهدوء النسبي الذي دام شهورا في طرابلس.