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10 أيام أمام ترامب لتسليم نفسه للقضاء!

Lebanon 24
15-08-2023 | 13:15
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وجه القضاء الأميركي في ولاية جورجيا للرئيس السابق دونالد ترامب و18 شخصا، تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020.

 
وأعلنت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، خلال مؤتمر صحفي اليوم في أتلانتا، عن مهلة 10 أيام لترامب والمتهمين الآخرين في القضية، لتسليم أنفسهم طوعاً للسلطات.
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وقالت ويليس إنها تمهل المتهمين وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز، ومحامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، ومساعدون آخرون، حتى 25 آب لتسليم أنفسهم، مؤكدة انها تريد أن تبدأ المحاكمة التي ستشمل جميع المتهمين في غضون ستة أشهر ومشيرة إلى أن تحديد الجدول الزمني يعود للقاضي.

 
واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية إلى قانون "المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز" المعروف اختصارا بقانون "ريكو"، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمسة إلى عشرين عاما.

 
 
وصرحت بأنه بدل الالتزام بالآلية القانونية في جورجيا للطعن في الانتخابات، انخرط المتهمون في مخطط ابتزاز إجرامي من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية.

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