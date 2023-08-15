Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

Lebanon 24
15-08-2023 | 14:07
A-
A+
Doc-P-1097905-638277305796571034.JPG
Doc-P-1097905-638277305796571034.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وثّقت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في أرمينيا وقوع اشتباكات مسلحة عند الحدود مع أذربيجان، موضحة أن أياً من مراقبيها لم يصب بجروح.

وقالت البعثة الأوروبية عبر منصة إكس: "يمكننا التأكيد أن دورية للبعثة كانت موجودة لدى وقوع حادث إطلاق نار، في المنطقة التي نتولى فيها المسؤولية. لم يصب أي عنصر من البعثة".
Advertisement

وصححت البعثة بذلك تصريحاً أدلت به قبل دقائق نفت فيه وقوع أي حادث. 

وفي وقت سابق، اتهمت أرمينيا أذربيحان بأنها أطلقت النار على مراقبي الاتحاد الأوروبي المنتشرين تلبية لطلب يريفان عند الطرف الأرميني من الحدود منذ شباط، الأمر الذي نفته باكو. 

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تلغرام، إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار" قرابة الظهر "بأسلحة نارية على المراقبين الذين كانوا يقومون بدوريات في أنحاء فيرين شورزا (شرق) وكذلك على آليتهم".

ووصفت أذربيجان هذه المعلومات بأنها "خاطئة".

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية عبر تلغرام، إن عادةً "يُبلغ الطرف الأذربيجاني مسبقاً بموعد زيارة مراقبي الاتحاد الأوروبي"، مضيفة "لهذا السبب، من المستحيل عملياً وكذلك نظرياً أن يحدث وضع مماثل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:30 | 2023-08-15
17:10 | 2023-08-15
16:59 | 2023-08-15
16:45 | 2023-08-15
16:44 | 2023-08-15
16:30 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24