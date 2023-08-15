البنتاغون يحسمها... هل من تحركات عسكرية أميركية في العراق؟

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نفى متحدث باسم البنتاغون ما يتم تداوله في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي بالعراق حول "تحركات عسكرية أميركية هناك".وأكد المسؤول لـ "الحرة" "عدم حصول أي تحركات من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء كان باتجاه العراق أو داخله".وأشار المسؤول إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة على أنها لقوافل ميركية "لا علاقة لها بالقوات الأميركية".وكانت وسائل إعلام محلية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أنباء ومقاطع فيديو تشير إلى ما وصفوه بـ بأنها "يحركات عسكرية أميركية" في العراق. وهو مأ أكد البنتاغون أنه عار عن الصحة.