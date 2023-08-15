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عربي-دولي

عن أجواء "اجتماع القاهرة" بشأن سوريا.. هذا ما قاله أبو الغيط

Lebanon 24
15-08-2023 | 15:00
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شارك أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا والذي عقد بعد ظهر اليوم بالقاهرة، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

وقال أبو الغيط إن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا كان جادا ومثمرا، مشيراً الى أنه شكّل حوارا مهما مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد.
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وأضاف: "سنواصل العمل بمباركة دولنا الأعضاء لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الموضوعات لمصلحة سوريا وشعبها العزيز".

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