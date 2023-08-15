عن أجواء "اجتماع القاهرة" بشأن سوريا.. هذا ما قاله أبو الغيط

شارك أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا والذي عقد بعد ظهر اليوم بالقاهرة، مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.



وقال أبو الغيط إن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا كان جادا ومثمرا، مشيراً الى أنه شكّل حوارا مهما مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد.

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وأضاف: "سنواصل العمل بمباركة دولنا الأعضاء لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الموضوعات لمصلحة سوريا وشعبها العزيز". وقال أبو الغيط إن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا كان جادا ومثمرا، مشيراً الى أنه شكّل حوارا مهما مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد.وأضاف: "سنواصل العمل بمباركة دولنا الأعضاء لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الموضوعات لمصلحة سوريا وشعبها العزيز".