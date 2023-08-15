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إغتيال عضو بلجنة التحقيق في مقتل مسؤول أممي في اليمن

Lebanon 24
15-08-2023 | 15:30
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ذكرت وسائل إعلام يمنية أن مسلحين اغتالوا الملازم عدنان المحيا، ضابط الأمن السياسي وعضو لجنة التحقيق بمقتل مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي، وسط مدينة تعز جنوب غربي اليمن.


ونقلت وسائل الاعلام اليمنية عن مصادر أمنية قولها إن المسلحين أطلقوا النار على الضابط في الأمن السياسي عدنان المحيا في حي الجمهوري شرق مدينة تعز، وأردوه قتيلا ثمّ لاذوا بالفرار.
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كما أشارت المصادر إلى أن عملية اغتيال الضابط المحيا جاءت بعد يومين من تلقيه تهديدات بالتصفية على خلفية عمله في التحقيق بقضية مقتل حميدي.
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