عقار: الوضع في السودان يحتم علينا تشكيل حكومة تسير شؤون الدولة

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أكد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أن الوضع في البلاد "يحتم علينا تشكيل حكومة لتسيير شؤون الدولة".وقال: "طرحنا حوارا بين القوى السياسية يؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات"، مبينا أن "أولويات الفترة القادمة دعم خريطة الطريق لإيقاف الحرب" في السودان.وأضاف عقار أن "الفترة التأسيسية التي تعقب الحرب، ستخصص لإعادة الإعمار وبناء المؤسسات".وأشار قائلا: "طرحنا خارطة طريق تبدأ بالتوصل لوقف لإطلاق نار بين الجيش وبين قوات الدعم السريع".وبين أن "خارطة الطريق ستعمل على إنهاء وجود أي تشكيل عسكري خارج القوات المسلحة".وخاطب عقار قوات الدعم السريع قائلا " إنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة".وأضاف "أعتذر للشعب السوداني عن الفشل في تأسيس الدولة السودانية".لكن عقار استدرك قائلا "سنلتزم ببذل كل الجهود لإيقاف الحرب في بلادنا"، مشددا على أنه "لا يمكن استمرار منهج المنافسة الحزبية وثقافة إقصاء الآخر".وأكد عقار أن "على الإسلاميين مراجعة تجربتهم خلال 30 عاما الماضية، وهي بضاعة منتهية الصلاحية".