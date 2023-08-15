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عربي-دولي

شكري: لتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين

Lebanon 24
15-08-2023 | 15:10
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، خلال ختام اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا.

وأشار شكري في ختام الاجتماع إلى أنه جرى تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، لافتاً إلى أن "لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أكدت على ضرورة استئناف أعمال اللجنة الدستورية".
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وأكد أنه سيكون هناك تواصل مع المبعوث الأممي إلى سوريا لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية.

كما شدد شكري على أن اللجنة رحبت بقرار الحكومة السورية المتعلق بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي، قائلاً: "شددنا على توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين".

ولفت إلى أن لجنة الاتصال العربية تدعو لضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة الإرهاب في سوريا، وأكدت ضرورة التعامل مع وجود القوات الأجنبية في سوريا بما يحفظ سيادة البلاد.

وأشار شكري إلى أن لجنة الاتصال العربية أكدت ضرورة التعامل مع وجود القوات الأجنبية في سوريا بما يحفظ سيادتها.
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