أزمة النيجر.. الأمم المتحدة تواصل دعم "إيكواس"

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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الأمم المتحدة تواصل دعم "إيكواس" والاتحاد الإفريقي في حل أزمة النيجر.ونقلت وكالة "نوفوستي" عن دوجاريك قوله أننا "نواصل دعم وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي. في الوقت الحالي ليس لدي ما أشارككم فيه".