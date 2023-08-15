تكتيك روسي لتدمير منظومات "باتريوت".. ضابط مخابرات يكشف "اللعبة"

أشار ضابط المخابرات الأميركي المتقاعد، سكوت ريتر، الى ان الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة "باتريوت" الأوكرانية المضادة للطائرات، ومن ثم يقوم بتدميرها.





وقال ريتر: "لدى "باتريوت" منظومة تحدد الهدف تلقائياً وتطلق صاروخا ردا على التهديد. الروس "يلعبون" بهذه الخوارزمية، مجبرين "باتريوت" على إطلاق كل قذائفها".

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واشار الى أن هذا يسمح بتنفيذ ضربات من دون عوائق على كل من منظومات الدفاع الجوي الأميركية والأهداف الاستراتيجية التي تحميها.





وأضاف: "الغرب لم يعد لديه العدد اللازم من هذه المنظومات لإرسالها إلى أوكرانيا".