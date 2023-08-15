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عربي-دولي

تكتيك روسي لتدمير منظومات "باتريوت".. ضابط مخابرات يكشف "اللعبة"

Lebanon 24
15-08-2023 | 16:45
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أشار ضابط المخابرات الأميركي المتقاعد، سكوت ريتر، الى ان الجيش الروسي يستنزف صواريخ أنظمة "باتريوت" الأوكرانية المضادة للطائرات، ومن ثم يقوم بتدميرها.


وقال ريتر: "لدى "باتريوت" منظومة تحدد الهدف تلقائياً وتطلق صاروخا ردا على التهديد. الروس "يلعبون" بهذه الخوارزمية، مجبرين "باتريوت" على إطلاق كل قذائفها".
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واشار الى أن هذا يسمح بتنفيذ ضربات من دون عوائق على كل من منظومات الدفاع الجوي الأميركية والأهداف الاستراتيجية التي تحميها.


وأضاف: "الغرب لم يعد لديه العدد اللازم من هذه المنظومات لإرسالها إلى أوكرانيا".

المصدر: روسيا اليوم
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