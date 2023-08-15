الإمارات تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس الليبية

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أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، ودعت الأطراف كافة إلى "خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).وحض وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر في بيان، على "الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة".وجدد موقف دولة الإمارات الداعي إلى "حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفق مخرجات خارطة الطريق، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، لضمان نجاح الانتخابات وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التنمية والاستقرار والازدهار".واندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق متفرقة من ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، مساء الاثنين، بين فصيلين مسلحين هما "اللواء 444 قتال"، وجهاز قوة الردع، على خلفية اعتقال الجهاز، قائد "اللواء 444" العقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة الدولي.