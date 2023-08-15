Advertisement

عربي-دولي

اشتباكات طرابلس الليبية أفقدت الدبيبة ورقة الاستقرار

Lebanon 24
15-08-2023 | 17:10
A-
A+
Doc-P-1097942-638277416851915084.jpg
Doc-P-1097942-638277416851915084.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفقدت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، ليلة الاثنين – الثلاثاء واستمرت حتى الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورقة الاستقرار. وهي إحدى أهم الأوراق التي ظل يحتفظ بها منذ وصوله إلى السلطة عام 2021.
Advertisement
وسجلت طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام في عهد الدبيبة استقرارا أمنيا؛ حيث تراجعت حروب النفوذ بين المجموعات المسلحة، كما تراجعت معدلات جرائم الخطف للفدية التي انتشرت على نطاق واسع في الغرب خلال عهد رئيس الحكومة السابق فايز السراج.
ويأتي هذا التوتر الأمني متزامنا مع المساعي الحثيثة الداخلية والخارجية لإزاحة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة.

ومؤخراً انضمّت بريطانيا إلى الأصوات الداعية لتغيير حكومة الدبيبة وسط أنباء عن تفاهمات أميركية – إيطالية لإزاحته، في حين يظل موقف تركيا التي تسيطر على المنطقة الغربية غامضا.
ونقل موقع بوابة الوسط عن مصدر مقرب من المجلس الرئاسي في طرابلس قوله إن رئيس المجلس محمد المنفي قدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء الوضع المتوتر جراء واقعة احتجاز آمر اللواء 444 خلال وجوده في مطار معيتيقة والتداعيات الأمنية التي أعقبتها.

وأوضح المصدر، الذي لم يذكره الموقع، أن الخطوة الأولى من المبادرة تقوم على ضمان أعيان وقيادات منطقة سوق الجمعة الاجتماعية تسليم العقيد محمود حمزة إلى رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحداد، داخل نطاق قاعدة معيتيقة ضمن تدابير تتعلق ببناء الثقة بين الأطراف المختلفة. (العرب)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2023-08-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2023-08-15
17:30 | 2023-08-15
16:59 | 2023-08-15
16:45 | 2023-08-15
16:44 | 2023-08-15
16:30 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24