اشتباكات طرابلس الليبية أفقدت الدبيبة ورقة الاستقرار



Advertisement وسجلت طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام في عهد الدبيبة استقرارا أمنيا؛ حيث تراجعت حروب النفوذ بين المجموعات المسلحة، كما تراجعت معدلات جرائم الخطف للفدية التي انتشرت على نطاق واسع في الغرب خلال عهد رئيس الحكومة السابق فايز السراج. أفقدت الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، ليلة الاثنين – الثلاثاء واستمرت حتى الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورقة الاستقرار. وهي إحدى أهم الأوراق التي ظل يحتفظ بها منذ وصوله إلى السلطة عام 2021.وسجلت طرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام في عهد الدبيبة استقرارا أمنيا؛ حيث تراجعت حروب النفوذ بين المجموعات المسلحة، كما تراجعت معدلات جرائم الخطف للفدية التي انتشرت على نطاق واسع في الغرب خلال عهد رئيس الحكومة السابق فايز السراج.

ويأتي هذا التوتر الأمني متزامنا مع المساعي الحثيثة الداخلية والخارجية لإزاحة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة.



ومؤخراً انضمّت بريطانيا إلى الأصوات الداعية لتغيير حكومة الدبيبة وسط أنباء عن تفاهمات أميركية – إيطالية لإزاحته، في حين يظل موقف تركيا التي تسيطر على المنطقة الغربية غامضا.

ونقل موقع بوابة الوسط عن مصدر مقرب من المجلس الرئاسي في طرابلس قوله إن رئيس المجلس محمد المنفي قدم مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء الوضع المتوتر جراء واقعة احتجاز آمر اللواء 444 خلال وجوده في مطار معيتيقة والتداعيات الأمنية التي أعقبتها.



وأوضح المصدر، الذي لم يذكره الموقع، أن الخطوة الأولى من المبادرة تقوم على ضمان أعيان وقيادات منطقة سوق الجمعة الاجتماعية تسليم العقيد محمود حمزة إلى رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحداد، داخل نطاق قاعدة معيتيقة ضمن تدابير تتعلق ببناء الثقة بين الأطراف المختلفة. (العرب)