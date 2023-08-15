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عربي-دولي

قمّة جديدة لقادة "إيكواس" قد تُعقَد في نيجيريا

Lebanon 24
15-08-2023 | 17:30
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بعد أسبوع من قرار قادة غرب إفريقيا (إيكواس) نشر قوة احتياط للتعامل مع استيلاء جيش النيجر على السلطة، يجتمع قادة جيوشهم غداً وبعد غد، في غانا مجدداً لبحث الوضع وترتيب التدخل العسكري المحتمل وإعادة الرئيس محمد بازوم المحتجز. ومن المقرر أن تعقد قمة جديدة لقادة مجموعة "إيكواس"، في نيجيريا، لإعادة البحث عن خيارات التعامل مع التطورات في نيامي، غداً.
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ووسط انقسام إفريقي يعوق اتخاذ أي خطوات عملية للرد على الانقلاب الذي هز منطقة الساحل الإفريقي وجذب اهتمام القوى العالمية الكبرى، أخفق مجلس الأمن والسلم الإفريقي، خلال اجتماعه بأديس أبابا، في تبني قرار بتعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي.
وقال دبلوماسي إفريقي، إن المجلس عجز عن التوافق لأن تعليق عضوية النيجر في الاتحاد الإفريقي سيفقد حكومة بازوم المنتخبة شرعيتها الدولية، ويعزز موقف قادة المجلس العسكري الحاكم. وأشار إلى أن المؤيدين لعدم تعليق العضوية استندوا إلى قرار "إيكواس"، التي لم تعلق عضوية النيجر في المنظمة حتى الآن، بل خلافاً لذلك سمحت بمشاركة حسومي مسعودو وزير الخارجية في قمتيها الأولى والثانية بأبوجا، باعتباره الممثل الشرعي لنيامي.

وعن تباين الآراء بشأن التدخل العسكري، أوضح المصدر أن منشأ الخلاف تمثل في عدم وجود تقييم دقيق لمخاطر وعواقب التدخل، وصعوبة التأكد من أنه لن يكون أسوأ من الانقلاب. (الجريدة الكويتية)

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