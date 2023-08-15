شكري: استمرار الصراع في السودان موضع قلق شديد

Advertisement

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، أن استمرار الأزمة والصراع في السودان هو موضع قلق شديد لمصر ودول الجوار السوداني الأخرى، وذلك بسبب الاثر السلبي الذي يترتب ليس فقط ازاء قضية اللجوء ولكن للارتباط التاريخي بين شعوب المنطقة.وشدد شكري خلال الإحاطة الاعلامية التي قدمها عقب اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية على أهمية العمل للحفاظ على أمن واستقرار السودان بحيث يكون دولة موحدة تضطلع مؤسساته الشرعية بدورها في خدمة الشعب السوداني.وأكد ضرورة بلورة خريطة طريق لعمل دول الجوار بشكل مباشر في إطار الاتصالات والتفاعل مع الأطراف السودانية المختلفة سواء باحتواء الأزمة والصراع العسكري أو التعامل مع القضايا الإنسانية.