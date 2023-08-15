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عربي-دولي
مسيرات روسية هددت ميناء حيويا في أوكرانيا.. فهل تأثرت صادرات الحبوب؟
Lebanon 24
15-08-2023
|
23:15
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قال سلاح الجو الأوكراني إن مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.
وتحدثت مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي عن سماع أنظمة دفاع جوي تطلق نيرانها بالقرب من ميناءي الدانوب، إسماعيل وريني.
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وطلب أوليه كيبر حاكم أوديسا الجنوبية من سكان منطقة ميناء إسماعيل الاحتماء بالمخابئ قبل إلغاء الإنذار من الغارة الجوية بعد ساعة.
وكانت موانئ الدانوب الأوكرانية منفذا لربع صادرات الحبوب تقريبا قبل انسحاب روسيا من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وأصبحت منذ ذلك الحين المنفذ الرئيسي، مع إرسال الحبوب على قوارب إلى ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود لشحنها إلى هناك.
قصف ميناء إسماعيل.. الرواية الروسية
وذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية في الثاني من آب، أن الضربات الروسية على ميناء إسماعيل طالت الميناء وبنية تحتية متعلقة بالحبوب يوجد بداخلها مرتزقة أجانب وعتادا عسكريا، فضلا عن ساحة لإصلاح السفن تابعة للبحرية.
وجاء ذلك نقلا عن سيرغي ليبيديف الذي وصفته الوكالة بأنه منسق لمجموعة سرية في مدينة ميكولايف الساحلية الأوكرانية ولديه مصادر في ميناء إسماعيل الرئيسي في أوكرانيا الواقع في الجهة المقابلة من رومانيا على نهر الدانوب.
ونقلت الوكالة عن ليبيديف قوله إن روسيا شنت 8 ضربات منفصلة على ميناء إسماعيل وإنها استهدفت محطة نفطية وساحة لإصلاح القطع البحرية الأوكرانية ومبنى ميناء يُعتقد أن به قوات أجنبية ووحدة لتخزين الحبوب ومبنى شاهقا يضم عتادا عسكريا أجنبيا.
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