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عربي-دولي

ترامب: بايدن فقد عقله ويقود بلادنا إلى الجحيم

Lebanon 24
15-08-2023 | 23:25
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هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي Truth Social، خلفه الرئيس جو بايدن، ووصفه بـأنه "كارثة نفسية" تقود الولايات المتحدة إلى الجحيم.

وأشار الرئيس الأميركي السابق في منشوره إلى أن بايدن أصيب بالجنون، وقال: "أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس فقط غبيا وعديم الكفاءة، بل أعتقد أنه فقد عقله، إنه مجنون فقد عقله".
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وأضاف ترامب أن هذا يبدو جليا من خلال سياسات الدولة المثيرة للاشمئزاز والمهدّدة التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية.

وتوعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق، الرئيس جو بايدن بمحاسبته عن فترته الرئاسية.
وقال ترامب "عندما أعود للبيت الأبيض سأطلب التحقيق مع بايدن حول انتهاكات فترته الرئاسية".

"أرادوا تسهيل اعتقالي"
وأضاف أن "في أميركا هناك من يعلم أنه لا يمكن هزيمتي بالاقتراع لذا أرادوا تسهيل اعتقالي"، متهما "جماعات الضغط بدفع الملايين لاعتقاله ومنعه من الترشح للرئاسة".

وقبل أسبوعين، اتّهم الملياردير الجمهوري الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل، خلفه الديمقراطي بايدن بأنّه "فاسد" ويسعى للإطاحة "بخصمه السياسي الأبرز".
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