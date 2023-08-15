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بعد توقفها.. الدبيبة يتفقد مناطق الاشتباكات التي خلفت 27 قتيلا في طرابلس الليبية

Lebanon 24
15-08-2023 | 23:24
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أعلنت الحكومة الليبية عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس بعد اشتباكات بين فصيلين خلفت 27 قتيلا إلى جانب عشرات الجرحى.
 
 
وشهدت أحياء جنوب العاصمة الليبية اشتباكات مسلحة طوال الاثنين والثلاثاء بين القوتين، اندلعت بسبب احتجاز جهاز الردع للعقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 في ليبيا.
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وتفقد رئيس حكومة الوحدة الوطني الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مناطق الاشتباكات التي جرت مؤخرا في العاصمة. وكان الدبيبة كلف وزير الداخلية ورئيس الأركان العامة بفض الاشتباك الذي استمر يومين بين قوات اللواء 444 التابع لوزارة الدفاع وقوات جهاز الردع التابعة للمجلس الرئاسي الليبي.


وأفادت مصادر من الهلال الأحمر الليبي لـ"العربية" أن فرقهم أجلت أكثر من 480 عائلة من مناطق الاشتباكات بطرابلس.

بدوره، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد حمودة، لـ"العربية" إن الدبيبة اتفق مع "أعيان سوق الجمعة" في العاصمة طرابلس لتسليم آمر اللواء 444 محمود حمزة لجهة محايدة، إلا أن مصدراً من اللواء 444 قال لـ"العربية": "نرفض اتفاق تسليم آمر اللواء لجهة أخرى، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً".

ولاحقاً أكدت "العربية" أن جهاز الردع سلّم محمود حمزة إلى "جهاز الدعم والاستقرار" بقيادة عبد الغني الككلي، بينما تستمر الاشباكات جنوب العاصمة بين اللواء 444 وجهاز الردع".

وفي وقت سابق من اليوم كان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد دعا رئاسة الأركان والأجهزة الأمنية لوقف إطلاق النار.

وبحسب ما نقلته منصة فواصل الليبية، وجه المنفي رئاسة الأركان والأجهزة الأمنية "بعدم التحرك والتقيد بالأوامر وضرورة وقف إطلاق النار"، كما أمر وزير الدفاع بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الجارية في طرابلس.
 
هدوء حذر

ويسود هدوء حذر العاصمة الليبية طرابلس بعد الاشتباكات التي أدت إلى مقتل 27 شخصا وإصابة أكثر من 100 أخرين.

وأعلنت شركات طيران محلية عودة تشغيل طائراتها من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس الأربعاء. (العربية + الحرة)
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