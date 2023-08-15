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عربي-دولي

دولة عربية تعلن رصدها متحور كورونا الجديد "إي جي 5".. وتحذّر من سرعة انتشاره

Lebanon 24
15-08-2023 | 23:49
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، رصدها لمتحور "إي جي 5" (EG 5) محذرة من أنه سريع الانتشار رغم تأكيدها استقرار الوضع الصحي في البلاد.

وقالت في بيان، إن "ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق، حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات".
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ودعت في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية، إلى ضرورة عدم مخالطة الآخرين واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، مشيرة إلى استقرار المؤشرات التقيمية للوضع الصحي والسريري في البلاد.

ولم توضح الوزارة عدد الإصابات بالمتحور الجديد، لكنها شددت على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين ورواد المؤسسات الصحية العلاجية.

ومتحور "إي جي 5" يعد أحد المتحورات الفرعية لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، الذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.

وقال البيان إنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى التي تم رصدها من قبل، لكن لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم.


وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في 10 آب إصابة نحو 1.5 مليون شخص بفيروس "كورونا" في العالم خلال الفترة من 10 تموز إلى 6 آب ، حيث ازداد عدد الإصابات بنسبة 80% مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

وذكرت المنظمة أنه تم تسجيل 149210 حالة إصابة و2560 حالة وفاة في العالم خلال 4 أسابيع.

وأشارت إلى زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، حيث تم رصده منذ 9 آب في 48 دولة. (روسيا اليوم)
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