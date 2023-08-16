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عربي-دولي

رفض زيارة التعزية وباقات الورود.. رئيس كوريا الجنوبية يقيم جنازة والده بحضور الأسرة فقط ما السبب؟

Lebanon 24
16-08-2023 | 00:08
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أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، وفاة يون كي-جونغ، وهو والد رئيس البلاد يون سيوك-يول، عن عمر يناهز 92 عاما.

وأضافت الرئاسة الكورية الجنوبية، في بيان، أن يون توجه إلى المستشفى مباشرة بعد انتهاء الاحتفال بيوم التحرير، والذي أقيم في جامعة "إي، في بيان، أن هوا" للبنات، وشهد لحظات والده الأخيرة.
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وأمر يون بإقامة مراسم الجنازة على نطاق الأسرة حصرا، حتى لا يحدث شغور في أداء مهامه، ورفض زيارة التعزية وباقات الورود.

وقال مسؤولون إن الجنازة ستقام لمدة 3 أيام في مستشفى "سيفيرانس" التابع لجامعة "يونسي" في سيئول.

وتوفى يون الأستاذ الفخري بجامعة "يونسي"، في مستشفى جامعة سيئول الوطنية في سيئول.


ولا يزال من المتوقع أن يعقد "يون" قمة ثلاثية مع نظرائه من الولايات المتحدة واليابان في الولايات المتحدة في منتجع "كامب ديفيد"، الواقع بالقرب من واشنطن، يوم الجمعة كما هو مقرر. ومع ذلك، قد يتغير وقت مغادرة "يون" وفقا لإجراءات الجنازة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتوفى فيها والد رئيس كوري جنوبي خلال ولايته، وقد توفيت والدة الرئيس السابق مون جيه-إن خلال فترة ولايته.

يُذكر أن الراحل يون، وهو خريج كلية الاقتصاد بجامعة "يونسي"، كرس حياته المهنية لتدريس الإحصاء التطبيقي من عام 1973 إلى عام 1997، واشتهر بأنه خبير في دراسة عدم المساواة الاقتصادية باستخدام الأساليب الإحصائية. (روسيا اليوم)
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