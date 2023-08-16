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عربي-دولي
بالصورة: المتحدثة باسم البيت الأبيض تنشر "سهوا" منشوراً على صفحتها باسم الرئيس الأميركي
Lebanon 24
16-08-2023
|
00:15
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نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن طريق الخطأ منشورا على صفحتها في منصة "إكس" باسم الرئيس الأميركي، جو بايدن.
وكتبت جان بيير في منشورها: "الاستثمار في أميركا يعني الاستثمار في كل أميركا. عندما ترشحت لمنصب الرئيس، وعدت بأني لن أترك أي جزء من البلاد دون اهتمام".
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صحيفة Washington Examiner أكدت أنه تم حذف المنشور في أقل من 30 دقيقة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة الشاشة للمنشور.
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