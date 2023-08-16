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عربي-دولي

بالصورة: المتحدثة باسم البيت الأبيض تنشر "سهوا" منشوراً على صفحتها باسم الرئيس الأميركي

Lebanon 24
16-08-2023 | 00:15
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نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن طريق الخطأ منشورا على صفحتها في منصة "إكس" باسم الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وكتبت جان بيير في منشورها: "الاستثمار في أميركا يعني الاستثمار في كل أميركا. عندما ترشحت لمنصب الرئيس، وعدت بأني لن أترك أي جزء من البلاد دون اهتمام".
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صحيفة Washington Examiner أكدت أنه تم حذف المنشور في أقل من 30 دقيقة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة الشاشة للمنشور. 
 
المتحدثة باسم البيت الأبيض تنشر
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