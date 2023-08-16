بالصورة: المتحدثة باسم البيت الأبيض تنشر "سهوا" منشوراً على صفحتها باسم الرئيس الأميركي

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نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، عن طريق الخطأ منشورا على صفحتها في منصة "إكس" باسم الرئيس الأميركي، جو بايدن.وكتبت جان بيير في منشورها: "الاستثمار في أميركا يعني الاستثمار في كل أميركا. عندما ترشحت لمنصب الرئيس، وعدت بأني لن أترك أي جزء من البلاد دون اهتمام".صحيفة Washington Examiner أكدت أنه تم حذف المنشور في أقل من 30 دقيقة.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة الشاشة للمنشور.