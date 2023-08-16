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عربي-دولي

"الناتو" يطرحُ شرطاً غريباً على أوكرانيا.. ومسؤول روسي يردّ بتعليق لافت

Lebanon 24
16-08-2023 | 00:45
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قال مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، إن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل "التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا".

كذلك، فقد أشار جنسن إلى أن هناك "تقدماً كبيراً" في قضية عضوية أوكرانيا في "الناتو".
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من جهته، أعلن مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، أن كييف لن تستبدل الأراضي بعضوية "الناتو".

وكتب بودولياك على منصة "إكس" "تويتر سابق": "استبدال الأراضي بمظلة "الناتو"؟ غريب، هذا يعني خسارة الديمقراطية عن وعي وتدمير القانون الدولي ونقل إلزامي للحرب إلى أجيال أخرى".

رد قوي من ميدفيديف

بدوره، اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أنه من أجل دخول أوكرانيا إلى "الناتو" يجب على سلطات البلاد التخلي عن كييف نفسها.

وأضاف: "فكرة جديدة لأوكرانيا من مكتب حلف الناتو يمكن لأوكرانيا الانضمام إذا تخلت عن الأراضي المتنازع عليها، الفكرة مثيرة للفضول، والسؤال الوحيد هو أن جميع أراضيهم المزعومة محل نزاع كبير، وللدخول يجب على السلطات أن تتخلى عن كييف نفسها، عاصمة روسيا القديمة، وسيتعين عليهم نقل العاصمة إلى لفيف".

ولم يحقق الهجوم الأوكراني المضاد حتى اليوم الأهداف التي كان من المفترض أن يحققها وسط الكثير من الخسائر المادية والبشرية وتهديدات كبيرة تطال مخزونات السلاح الغربي بسبب الحرب.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي، مشيراً إلى أن "الغرب يواصل دعم تلك القوات بالأسلحة وتقويض الأمن الدولي".
 

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