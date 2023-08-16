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عربي-دولي
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق هاواي.. الخسائر كبيرة
Lebanon 24
16-08-2023
|
00:49
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قال حاكم ولاية هاواي الأميركية جوش جرين، إن عدد قتلى حرائق غابات دمرت منتجع لاهاينا في جزيرة ماوي ارتفع إلى 101.
وأضاف لشبكة "سي إن إن" أنه لم يتسن حتى الآن التعرف إلا على 4 من القتلى.
ودمرت حرائق الغابات الأشد فتكا في أميركا منذ أكثر من 100 عام أكثر من 2200 مبنى أو ألحقت أضرارا بها. و86 بالمئة من هذه المباني سكنية، وتسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.
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وفتحت السلطات الأميركية تحقيقا في الحريق الهائل، وسط انتقادات لأنظمة الإنذار من الحرائق التي يبدو أنها كانت معطلة أو لم تعمل بالشكل الملائم.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي "كارثة كبرى"، بعدما أودت النيران بحياة العشرات، ودفعت الآلاف إلى الفرار.
وأمر بايدن بتقديم مساعدات لدعم جهود التعافي في الولاية والمناطق المتضررة من الحرائق.
واجتاحت حرائق الغابات منتجع لاهاينا بجزيرة ماوي بسبب رياح إعصار عاتية.
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