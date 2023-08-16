إصابات وتفجير منزل ومقرّ لحركة فتح.. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عدواناً على مخيم بلاطة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية فجرت فجر الأربعاء، مقر حركة فتح ومنزل عائلة المواطن فلاح أبو حمدان، وذلك قبل انسحابها من مخيم بلاطة جنوب نابلس في الضفة الغربية.

🎥 شاهد| قوات الاحتلال تفجر مقر حركة فتح ومنزل المواطن فلاح أبو حمدان قبل انسحابها من مخيم #بلاطة جنوب #نابلس. pic.twitter.com/2uyvQ24GDA — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) August 16, 2023 Advertisement



ودارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أغلقت مداخل مخيم بلاطة تزامنا مع اقتحامه، ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية من بيت فوريك باتجاه مخيم بلاطة، حيث تم استهداف القوات المقتحمة بإطلاق نار وعبوات ناسفة محلية الصنع. ودارت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي أغلقت مداخل مخيم بلاطة تزامنا مع اقتحامه، ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية من بيت فوريك باتجاه مخيم بلاطة، حيث تم استهداف القوات المقتحمة بإطلاق نار وعبوات ناسفة محلية الصنع.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص تجاه الطواقم الصحفية خلال تغطيتها اقتحام مخيم بلاطة. وأعلن الهلال الأحمر، أنه تم تسجيل 8 إصابات بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة جدا، و85 إصابة بالاختناق بالغاز خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمنطقة قبر يوسف ومخيم بلاطة شرق نابلس، والاعتداء على الطواقم الطبية ومنعهم من الوصول لمصاب بالقرب من حاجز حوارة جنوب المدينة.



وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن "كتيبة بلاطة" نفذت عملية نوعية غير مسبوقة من قبل في استهداف مباشر للمستوطنين أثناء صعودهم إلى الباصات بالقرب من حاجز حوارة للدخول إلى نابلس والاشتباك مع القوات المتواجدة هناك. ولفتت إلى أنه تم استهداف الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرقي مدينة نابلس بالعبوات الناسفة محلية الصنع، تزامنا مع سماع صوت صليات من الرصاص.



من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي الجيش الإسرائيلي والقوات الخاصة دمروا الليلة مختبرا للمتفجرات كان يحتوي على متفجرات جاهزة للاستخدام في مخيم بلاطة في نابلس.



وأضاف المتحدث أنه خلال العملية، أبطلت القوات عبوة ناسفة كانت موضوعة في محور مدخل مخيم بلاطة وكانت جاهزة للتشغيل، مشيرا إلى أن "المشتبه بهم قاموا بإلقاء الحجارة أثناء العملية وألقوا متفجرات وأطلقوا النار على قوة جيش الدفاع الإسرائيلي الذي رد بإطلاق النار على المسلحين. ولم تقع اصابات بين القوات".