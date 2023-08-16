لهذه الأسباب.. الجندي الأميركي الهارب إلى كوريا الشمالية يريد طلب اللجوء

قالت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية أن الجندي الأميركي ترافيس كينغ الذي دخل الأراضي الكورية، يريد اللجوء إلى كوريا أو دولة أخرى بسبب "المعاملة غير الإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأميركي"

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وعبر كينغ، الجندي في الجيش الأميركي، إلى الشمال أثناء قيامه بجولة مدنية في المنطقة الأمنية المشتركة على الحدود الشديدة التحصين بين الكوريتين.

وتصريح كوريا الشمالية هو أول اعتراف علني من بعبور كينغ من كوريا الجنوبية في 17 تموز.



وعبّر مسؤولون أميركيون عن اعتقادهم بأن كينغ عبر الحدود عمداً، ويمتنعون حتى الآن عن تصنيفه أسير حرب.



الى ذلك قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن محققين كوريين شماليين خلصوا أيضاً إلى أن كينغ عبر عن عمد وبشكل غير قانوني بقصد البقاء في كوريا الشمالية أو في دولة ثالثة. وأضافت: "اعترف ترافيس كينغ خلال التحقيق بأنه قرّر القدوم إلى كوريا الشمالية لشعوره بالضيق من سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأميركي".



وأردفت "كما أبدى رغبته في طلب اللجوء إلى كوريا الشمالية أو دولة ثالثة، قائلا إنه يشعر بخيبة أمل من المجتمع الأميركي الذي يفتقر للمساواة".



وأفادت الوكالة الرسمية بأن كينغ "ظل تحت سيطرة جنود الجيش الشعبي الكوري" بعد عبوره، ولا يزال قيد التحقيق.

وفي السياق، قال مسؤولون أميركيون إن كوريا الشمالية لم تقدم حتى الآن ردوداً موضوعية على طلباتهم للحصول على معلومات عن كينغ.



وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بدورها قالت إنها لا تستطيع التحقق من تصريحات كينغ التي أوردتها وكالة الأنباء المركزية الكورية، وإنها لا تزال تركز على عودته سالماً.

ولم يحدد الجيش الأميركي بعد وضع الجندي البالغ من العمر 23 عاماً، وهو مؤهل على ما يبدو لاعتباره أسير حرب لأنه جندي في الخدمة الفعلية، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لا تزالان في حالة حرب من الناحية النظرية. فقد انتهت الحرب الكورية التي دارت رحاها من 1950 إلى 1953 بهدنة وليس معاهدة سلام. ولا تزال شبه الجزيرة الكورية من الناحية الفنية في حالة حرب فيما تشرف قيادة الأمم المتحدة على الهدنة.



وقال مسؤولون أميركيون إن هناك عوامل تحرم كينغ على ما يبدو من الحصول على وضع أسير الحرب منها قراره العبور إلى كوريا الشمالية بمحض إرادته بزي مدني. (الشرق)