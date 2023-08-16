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في 17 تموز، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا ستعلق مبادرة حبوب البحر الأسود حتى تلبية مطالب موسكو.وبحسب موقع "The National Interest" الأميركي، "جاء هذا الإعلان في أعقاب هجوم استهدفت أوكرانيا فيه جسر القرم، وهو خط إمداد حيوي للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا. وبدورها، ردت روسيا على هذا الهجوم، حيث استهدفت صادرات القمح الأوكرانية من خلال ضرب الميناء الداخلي الرئيسي لأوكرانيا عبر نهر الدانوب. ونتيجة لتعليق روسيا وتصعيدها، قد يواجه الملايين من الأشخاص الذين يعتمدون على طرق إمداد البحر الأسود، لا سيما في جنوب الكرة الأرضية، المجاعة".وتابع الموقع، "بعد يومين من الاجتماعات والمفاوضات في 27 و28 تموز، غادر العديد من القادة الأفارقة القمة الروسية الأفريقية في سانت بطرسبرغ الروسية دون حصولهم على ضمانات بإعادة فتح خطوط الإمداد في البحر الأسود. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل القمة: "نحن لا نزال ملتزمين بمساعدة شركائنا الأفارقة بكل طريقة ممكنة على تعزيز سيادتهم الوطنية والثقافية، ولعب دور أكثر فاعلية في حل التحديات الإقليمية والعالمية"."وأضاف الموقع، "منذ تموز 2022، سمحت مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها في البداية كل من الأمم المتحدة وتركيا، بتصدير 32.9 مليون طن متري من الحبوب والتي تشمل بشكل أساسي الذرة والقمح ودقيق الشمس والزيت والشعير وبذور اللفت. وتدعي المملكة المتحدة أن 61 في المائة من هذه الصادرات ذهبت إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث استقر سعر الحبوب عند 800 دولار للطن. ومن جهتها، زعمت روسيا أن معظم الحبوب التي تم تصديرها من خلال الصفقة لم تصل إلى البلدان ذات الدخل المنخفض".وبحسب الموقع، "تحتفظ الصين وتركيا بقدر لا بأس به من النفوذ في تسهيل نجاح مبادرة حبوب البحر الأسود. ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تطور اعتماد روسيا على أنقرة وبكين كشريكين تجاريين بشكل كبير لأنهما يرفضان الموافقة على العقوبات الغربية على موسكو. وبما أن الصين هي المستفيد الأول من المبادرة، يأمل الغرب أن تضغط بكين على موسكو للعدول عن رأيها في ما يتعلق بصفقة الحبوب. إذا لم توافق موسكو على تغيير موقفها، فهذا من شأنه أن يؤثر على العلاقة بين روسيا والصين. ومن ناحية أخرى، قدمت أنقرة "شريان حياة" لموسكو طوال الصراع، مع زيادة حجم التجارة المتبادلة بنحو 93 في المائة. واعترف الكرملين بأن أنقرة هي مركز لوجستي أساسي و"واحدة من الدول القليلة التي تحافظ على الحوار على مستوى عالٍ" مع روسيا. في حين أن القادة الأفارقة لم يكن لديهم النفوذ للتأثير على موقف موسكو بشأن صفقة الحبوب بشكل كبير، فإن اللقاء المنتظر بين بوتين والرئيس رجب طيب أردوغان سيشكل فرصة للأخير للتأكيد على أهمية الحفاظ على صفقة الحبوب".وسأل الموقع، "هل للولايات المتحدة دور تلعبه في تسهيل استعادة مبادرة حبوب البحر الأسود؟" فبحسب التقرير إن "عنصر العمل الرئيسي لواشنطن يجب أن يكون ثني الجيش الأوكراني عن ضرب أهداف في شبه جزيرة القرم. ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن الانتقام من جانب روسيا قد يشمل جر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الصراع. وفي حين أن الولايات المتحدة لم تستثمر الكثير من رأس المال الدبلوماسي في الحفاظ على مبادرة الحبوب في البحر الأسود، إلا أنها يجب أن تدعم تركيا لمواصلة دورها القيادي في حث روسيا على العودة إلى صفقة الحبوب. سيكون العمل المشترك مع أنقرة وكييف أمرًا بالغ الأهمية لتهيئة الظروف التي تسهل التمديد الواقعي لمبادرة الحبوب".وختم الموقع، "يعتمد مصير مبادرة حبوب البحر الأسود بشكل أساسي على أفعال الصين وتركيا، وستعمل الدولتان في إطار مصالحهما الخاصة لتنشيط صفقة الحبوب. ومع ذلك، هناك دور يمكن أن يلعبه الغرب من خلال استثمار رأس المال الدبلوماسي في الصفقة، وتجنب المشاريع المكلفة وغير الفعالة".