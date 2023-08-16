الألغام موجودة في كل مكان بأوكرانيا.. والإصابات "البشعة" تطارد الأطباء

قالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها أن الدفاعات الروسية أدّت إلى إبطاء الهجوم الأوكراني المضاد، لكن قوات كييف نجحت في تحقيق مكاسب "بشق الأنفس" على حساب تعرض بعض الجنود لإصابات بسبب "انفجار الألغام"، ما يمثل معاناة تطارد الأطباء.

ومع حفر القوات الروسية الخنادق وزراعة الألغام على مدى أشهر، فإن أي محاولة لاستعادة الأراضي التي احتلتها موسكو تعني عبور مناطق "ملغمة"، وخاصة في منطقة زابوريجيا التي تقع في قلب الهجوم الأوكراني المضاد، حسب الصحيفة.

وحققت القوات الأوكرانية نجاحات متزايدة منذ بدء الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في حزيران، ومع ذلك أقر مسؤولون من كييف بأن التقدم كان أبطأ من المأمول وعرقلته الدفاعات الروسية القوية، وفق وكالة "رويترز".

الجراح العسكري الأوكراني، دميترو ميالكوفسكي، الذي يعمل بمستشفى في زابوريجيا، قال "إن الألغام موجودة في كل مكان".وكشف عن زيادة مطردة في عدد الإصابات الناجمة عن انفجار الألغام منذ بدء الهجوم المضاد في أوائل حزيران، حيث يتلقى المستشفى الذي يعمل به عادة ما لا يقل يوميا عن "إصابتين جراء انفجار لغم".

واستخدمت القوات الروسية ما لا يقل عن سبعة أنواع من الألغام المضادة للأفراد في أوكرانيا منذ غزوها في 24 شباك 2022، وأصبحت أوكرانيا الدولة "الأكثر تلوثا بالألغام في العالم"، ما تسبب في إصابة المئات من المدنيين.

وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 67000 ميل مربع في أوكرانيا ملوثة بالألغام الخطرة والقنابل غير المنفجرة وقذائف المدفعية وغيرها من مخلفات الحرب.

بدوره، وصف سامر عطار، وهو جراح عظام سوري أميركي في جامعة نورث وسترن، تطوع للعمل مؤخراً مع ميالكوفسكي الإصابات جراء انفجار الألغام بـ"البشعة".

ووفق وكالة "فرانس برس" تحاول القوات الأوكرانية في الجبهة الجنوبية منذ أسابيع رصد نقاط ضعف في خطوط الدفاع الروسية المحصنة بحقول ألغام وخنادق وحواجز مضادة للدبابات. لكن روسيا التي تراجعت إلى مواقع دفاعية محصنة بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية المريرة في عام 2022، تقول إن الهجوم المضاد الأوكراني فشل رغم المساعدات العسكرية الغربية. (الحرة)