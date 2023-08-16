اشتباكات طرابلس الليبية.. كيف بدأت وانتهت؟

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توقفت الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس، ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد مفاوضات أسفرت عن إطلاق "جهاز قوة الردع"، سراح قائد "اللواء 444" العقيد محمود حمزة.واندلع القتال بين بين الفصيلين المسلحين "جهاز الردع" و"اللواء 444 قتال" على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، عقب اعتقال "جهاز الردع"، العقيد حمزة، آمر اللواء 444، وإجباره على النزول من طائرة خاصة في مطار معيتيقة، بحسب مصادر لـ"الشرق". ويتبع "اللواء 444" المنطقة العسكرية طرابلس الخاضعة لوزارة الدفاع التي يرأسها الدبيبة، فيما يسيطر المجلس الرئاسي الليبي على "جهاز الردع" الذي يرأسه عبد الرؤوف كارة.وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، شغل حمزة من قبل منصب الرجل الثاني في "جهاز الردع"، الذي اعتقله، وارتبط اسمه بالفرقة 20 وهي إحدى فرق الجهاز، وتعد بمثابة قوات النخبة بداخله، قبل أن ينفصل عنه ويؤسس قوة عسكرية تحت مسمى "اللواء 444" يتبع وزارة الدفاع.وتحالف حمزة قائد اللواء، الذي أُسس في طرابلس عام 2019، مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج، ولعب دوراً مهماً في إحباط الهجوم الذي شنته قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء خليفة حفتر، في نفس العام، للسيطرة على طرابلس.وتمكن "اللواء 444" من السيطرة على مساحة كبيرة من ضواحي طرابلس، وصولاً إلى مدينة ترهونة وبني وليد حتى جبل نفوسة غرباً، وتخوم مدينة الشويرف جنوباً، وهذه المساحة الشاسعة جعلت القوة تتموضع بشكل ممتاز على الساحة العسكرية في ليبيا.ويعدّ "اللواء 444" من أكثر القوى العسكرية تنظيماً في ليبيا، وتنتشر معظم قواته جنوب العاصمة، كما تسيطر على مدن بارزة في غرب ليبيا، وتحديداً ترهونة وبني وليد، وتقوم بتأمين أجزاء واسعة من الطريق الرابط بين العاصمة وجنوب البلاد.ويحمل حمزة الآن رتبة العقيد، ويعد أحد أبرز المقربين من رئيس حكومة الدبيبة، لكنه لم يكن قبل 2011 سوى مجرد شخص مدني، لا يتمتع بأي خلفية عسكرية أكاديمية. وتردد أنه عمل في مكتب زعيم الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً عبد الحكيم بلحاج في معيتيقة، حينما ترأس مجلس طرابلس العسكري، وتدرج بعدما مُنح رتبة ملازم في الشرطة، والتحق بقوة الردع، وعمل ناطقاً باسمها، وقاد فترةً عملياتها الأمنية، لكنه سرعان ما أسس كتيبة منفصلة تحمل اسم "20 – 20" في معيتيقة بقيادته، بعد انفصاله عن قوة الردع. (الشرق)