عقبة جديدة قد تعيق تقدم بوتين.. هذا ما كشفته "The Telegraph"

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لم يعد الهجوم الأوكراني الذي طال انتظاره يحرز أي تقدم، على الرغم من أن قوات البلاد تمكنت من استعادة عدد قليل من الأراضي.وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "في ظل الوضع الراهن، قد يفقد القادة الغربيون قريباً الاهتمام بهذه الحرب التي لا يبدو أنها تتجه إلى خواتيم سعيدة. أما من وجهة نظر الكرملين، فيبدو أن هذه الحرب من السهل أن يتحملها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من أن الانتصار الروسي كان بعيد المنال لفترة طويلة. لكن هناك مشكلة واحدة كبيرة، فالعملة الروسية "الروبل" في حالة سقوط حر. واستناداً إلى أحداث تاريخية سابقة، فإن الانهيار المالي يمكن أن يكون في كثير من الأحيان محفزًا لانهيار سياسي وعسكري أوسع. إن الورطة التي وقع بوتين فيها أكبر بكثير مما تبدو عليه".وتابعت الصحيفة، "وبالرغم من المساعدات العسكرية والتدريبات الغربية، كافحت القوات المسلحة الأوكرانية لضرب خطوط الدفاع الروسية المحصنة بشدة. ونظراً لأن الجيش الأوكراني لا يمتلك قوة جوية، فهذا من شأنه أن يجعل الأمور أكثر صعوبة. ومع اقتراب نهاية الصيف، لا توجد مؤشرات تذكر على تحقيق أي اختراق جوهري. ومع اقتراب موسم الخريف وبداية هطول الأمطار الغزيرة، ستتحول الأرض إلى مستنقع وسيبدأ معها "موسم الطين" أو ما يُعرف بـ"راسبوتيستا". ومع حلول الشتاء، لن تتمكن القوات الأوكرانية سوى تحقيق تقدم ضئيل. حينها، سيتحول الصراع إلى معركة وحشية أخرى على غرار الحرب العالمية الأولى".وأضافت الصحيفة، "قد يعتقد بوتين أنه قادر على الفوز بالحرب وأن الوقت إلى جانبه. أما بالنسبة للولايات المتحدة، أكبر مورد والأسلحة إلى كييف، قد تؤدي الانتخابات الرئاسية المشحونة إلى تجاهل مؤقت للحرب. إذاً، كل ما على روسيا أن تفعله هو ضبط النفس، وبالتالي يمكنها تحقيق النصر حتى الآن. ومع ذلك، هناك مشكلة، وهي السقوط الحر للعملة الروسية. وانخفض الروبل بنسبة 25 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، وبنسبة 23 في المائة مقابل الرنمينبي الصيني. وتجدر الإشارة إلى ان الصين تُعد أهم شريك تجاري لروسيا في الوقت الحالي. في غضون ذلك، ارتفع عجز الميزانية مع ارتفاع تكلفة الحرب".ورأت الصحيفة أن "الأسوأ من ذلك، هو أنه هناك أيضًا علامات على وجود صراع داخلي بين مؤسسة السياسة الروسية، حيث ألقى المستشار الاقتصادي لبوتين مكسيم أوريشكين باللوم على البنك المركزي في التراجع المتزايد في العملة. إن الاقتصاد الروسي ينهار تدريجيا، وقد يكون ثمن هذا الانهيار باهظاً. فقد تم إغلاق أكبر أسواق البلاد وتعثرت صادراتها الأكثر ربحاً. وفي الواقع، لم يعد هناك سوى الهند والصين اللتان تشتريان الطاقة الروسية، لكن ليس بالكميات نفسها، وليس بنفس الأسعار".وبحسب الصحيفة، "أخيرا بدأ تأثير العقوبات في الظهور. ربما لا يزال عدد قليل من الشركات الغربية يعمل في روسيا، لكن معظمها غادر الآن، وتم الاستيلاء على أصولها إما من قبل الدولة، أو بيعت بثمن بخس إلى "أصدقاء" النظام. في الوقت نفسه، تواجه الصين رياحاً اقتصادية معاكسة قوية، فالبلاد تنزلق نحو الانكماش بعد شهور من ضعف الإنفاق الاستهلاكي. كما وأن النمو ما دون التوقعات، والبطالة بين الشباب ارتفعت. إذاً، هذه ليست اللحظة المناسبة لتقديم الدعم لروسيا".وتابعت الصحيفة، "بدأ الكرملين يشعر بضغوط مالية حقيقية للمرة الأولى منذ أن بدأت عملية غزو أوكرانيا العام الماضي. ويخبرنا التاريخ أن الانهيار الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى ما يُعرف بـ "تأثير الدومينو". هذا ما يمكن أن يحدث في روسيا. ربما تمكنت البلاد من الحفاظ على اقتصادها على الرغم من التوقعات التي اشارت عكس ذلك، لكن انهيار قيمة الروبل هو علامة تحذير لا يستطيع بوتين تجاهلها".